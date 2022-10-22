الخارجية الالمانية تحذر المواطنين الالمان وتدعوهم الى الامتناع عن السفر الى إيران

2022/10/22 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي المواطنين الألمان إلى الامتناع عن السفر إلى إيران.حذرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان من السفر إلى إيران، نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في الاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.كما حذرت … Readmore

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