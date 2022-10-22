الفيروس المخلوي التنفسي يتفشّى.. ما عوارضه وكيف تحمي نفسك؟

2022/10/22 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، إليك كل ما يجب أن تعرفه عنه: عوارضه وكيفية حماية نفسك منه!

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