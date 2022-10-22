الأطفال والحوادث المنزلية.. ماذا يحدث في المغرب؟

2022/10/22 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة عن أن الحوادث المنزلية تمثل السبب الرئيسي وراء ولوج 44 في المئة من الأطفال إلى المستعجلات المغربية، مشيرة إلى أن 67 بالمئة منهم يتعرضون لكسور، وفق الأرقام التي نقلتها جريدة "هسبريس".

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