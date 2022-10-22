2022/10/22 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم السبت.وذكر موقع Strana.ua أن انفجارا وقع في مقاطعة كييف، وذلك بعد تصريحات لرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية المركز الخبري الوطني.

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