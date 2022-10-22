2022/10/22 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، القبض على تجاري مخدرات أجنبيين بحوزتهما نحو 5 كغم من المخدرات وذلك في محافظة واسط المحاذية لإيران.وذكر الجهاز في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أنه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحوزتهما 5 كغم من الكريستال..



الامن الوطني يعتقل تاجرين للمخدرات أجنبيين في واسط المركز الخبري الوطني.

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