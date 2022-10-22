القبض على تاجري مخدرات أجنبيين في واسط

2022/10/22 | 12:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهمين أحيلا اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة.

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