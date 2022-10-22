الإطاحة بتاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية في واسط - عاجل

2022/10/22 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بتاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية في محافظة واسط.

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