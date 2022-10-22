2022/10/22 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أفادت ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية، اليوم السبت.

وذكر موقع Strana.ua أن انفجارا وقع في مقاطعة كييف، وذلك بعد تصريحات لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المقاطعة في وقت سابق اليوم بتشغيل الدفاعات الجوية بالمنطقة.

وتحدث فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة كييف، عن اعتراض "عدة صواريخ" متجهة نحو المدينة.

وقالت سلطات أوديسا بجنوب البلاد إن ضربتين استهدفتا موقعا للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض البلدات.

وأفادت سلطات مقاطعة كيوفوغراد (وسط) بتضرر منشآت للطاقة في منطقتين بالمقاطعة.

كما تعرض عدد من مقاطعات غرب أوكرانيا لضربات اليوم السبت، حيث أكدت سلطات مقاطعة فولين وقوع انفجارات مع انقطاع الكهرباء والمياه في بعض الأماكن وتدهور جودة الاتصالات.

وفي مدينة لوتسك أصيبت منشأة للطاقة، وأكد رئيس البلدية انقطاع الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وتحدثت السلطات عن تشغيل الدفاعات الجوية في لفوف، بينما أكدت الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي وقوع انفجارات، مما أدى إلى اختفاء الكهرباء في مدينة خميلنيتسكي، حسب سلطات المدينة.

في وقت سابق من اليوم أعلنت حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا، بحسب وكالات اخبار عالمية ، تابعتها (بغداد اليوم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات عدة تهز عددا من المقاطعات الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات عدة تهز عددا من المقاطعات الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).