تحالف العزم يستقبل شياع السوداني لبحث آليات تشكيل الحكومة

2022/10/22 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليات تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر بيان للتحالف تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إستقبل تحالف العزم في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني اليوم السبت، وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل إختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية".

من جانبه أكد السامرائي، وفقا للبيان "أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الاطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً".

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