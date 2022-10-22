بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية بواسط

2022/10/22 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسطاعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بتاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية بمحافظة واسط.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، بتنفيذ واجب تمكنت خلاله من إلقاء القبض على إثنين من ذوي الجنسية الأجنبية يتاجران بالمواد المخدرة كما وضبطت القوة بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق المخدرتين فضلاً عن ضبط سلاح متوسط وإطلاقات نارية".واضاف انه "تمت إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".

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