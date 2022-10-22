تحالف العزم يجتمع مع السوداني: نريد استحقاقنا الانتخابي

2022/10/22 | 12:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ناقش تحالف “العزم”، السبت، 22 تشرين الاول، 2022، مع رئيس الوزراء...

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