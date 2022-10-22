تحليل.. الفساد ينظّم صفوفه محاولا جذب وزراء ومسؤولين جدد في حكومة السوداني

2022/10/22 | 12:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف معلومات، السبت، عن ان مجموعة شركات اعتادت على فساد الصفقات...

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الفساد ينظّم صفوفه محاولا جذب وزراء ومسؤولين جدد في حكومة السوداني أولاً على المسلة.

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