شاهد بالفيديو.. العراق ثالثاً عالمياً بالأكثر تعرضاً للمشاعر السلبية

2022/10/22 | 12:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KcC0-Mnqg70

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