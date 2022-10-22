2022/10/22 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

فازت الشركة العراقية "TNFX للوساطة المالية" تفوز بجائزة "افضل وسيط مالي في الشرق الاوسط".

واعلن عن الفوز في مؤتمر عالمي عُقد في دبي خلال يومي 19-20 /10/2022 في مركز التجارة العالمي شارك بهِ وسطاء ماليين من كل انحاء العالم.

فوز الشركة بهذه الجائزة يمنحها مزيدًا من الثقة والاعتمادية العالمية، اذ تُعد شركة عراقية خاصة نشأت في العراق، وتمكنت أن تشق طريقها نحو افاق عالمية في الاسواق المالية بخطوات واثقة،

ويأتي هذا الانجاز بعد فترة قصيرة من حصولها على ترخيص عالمي.

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