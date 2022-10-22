ارتفاع اسعار الذهب العالمية بعد تراجع لاقل مستوى في عامين ونصف

2022/10/22 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم أمس الجمعة، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بنحو 19.5 دولاراً للأونصة إلى 1656.30 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت … Readmore

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