فرار طياركوبي بطائرة روسية الصنع إلى الولايات المتحدة

2022/10/22 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصمة الكوبية هافانا في 11 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب ياميل لاج ميامي (أ ف ب) – أعلنت سلطات مطار ميامي أن طيارا كوبيًا فر من بلاده إلى الولايات المتحدة بطائرة روسية الصنع ذات محرك هبط بها في ولاية فلوريدا الجمعة.وقالت المصادر نفسها إن طائرة روسية الصنع من طراز أنتونوف “إيه ان2” حطت […]

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