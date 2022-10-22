بالجرم المشهود .. الأمن الوطني في واسط يلقي القبض عن تاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية

2022/10/22 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

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من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، بتنفيذ واجب تمكنت خلاله من إلقاء القبض على إثنين من ذوي الجنسية الأجنبية يتاجران بالمواد المخدرة كما وضبطت القوة بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق المخدرتين فضلاً عن ضبط سلاح متوسط وإطلاقات نارية.

وتمت إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون .

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