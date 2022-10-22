تحالف العزم يستقبل السوداني لبحث آليات تشكيل الحكومة

2022/10/22 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

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استقبل تحالف العزم في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اليوم السبت، وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل إختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية.

من جانبه أكد رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الاطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً.

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