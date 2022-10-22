تقارير: أنشيلوتي حرم رونالدو من فرصة العودة إلى ريال مدريد الصيف الماضي

2022/10/22 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حرم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، مهاجم وجناح مانشستر يونايتد الحالي، كريستيانو رونالدو، من فرصة العودة إلى قلعة “سانتياجو برنابيو”.

كانت هناك العديد من الشائعات حول مستقبل رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة أن اللاعب البرتغالي طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل بسبب عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي برصيد 140 هدفًا، وكان يريد البرتغالي الاستمرار في تلك البطولة في الموسم الحالي لكنه استمر مع مانشستر يونايتد الذي ينافس على الدوري الأوروبي.

قام وكيل رونالدو، خورخي مينديز، بعرض اللاعب على أكثر من نادٍ وعلى رأسها ريال مدريد للعودة إلى الملكي الذي يعد هو هدافه التاريخي أيضًا في جميع المسابقات.

سجل رونالدو 450 هدفًا وصنع 131 هدفا أخرى في مسيرته مع ريال مدريد في الفترة من 2009 حتى 2018، وفاز بأربعة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، بحسب صحيفة “El Nacional” الكتالونية فإن أنشيلوتي حرم رونالدو من فرصة العودة إلى ريال مدريد وهدد بالرحيل إذا عاد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى الملكي.

يأتي ذلك على الرغم من عمل رونالدو وأنشيلوتي معًا لمدة موسمين في الفترة من 2013 حتى 2015 والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.

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