أميركية مصابة بسرطان الرحم ترفع دعوى بعد

2022/10/22 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت أميركية درجت طويلاً على استخدام منتجات تنعيم الشعر وتخضع راهناً للعلاج من سرطان الرحم دعوى مدنية على مجموعة "لوريال"، على ما أعلن محامو المرأة، بعد نشر دراسة أكدت وجود رابط بين المرض المذكور وهذه المستحضرات

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