2022/10/22 | 13:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nDm-PHQSybw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماتت جميع آمالنا والطموحات ... ياليتني قبل متت ودفنوني| الشاعر غربي الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماتت جميع آمالنا والطموحات ... ياليتني قبل متت ودفنوني| الشاعر غربي الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).