صراع تشكيل كابينة السوداني..الحكمة يكشف سبب تأخيرها

2022/10/22 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، عن سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني.وقال القيادي في التيار، رحيم العبودي في تصريح صحافي ، أن “سبب تأخير تشكيل […]

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