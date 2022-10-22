2022/10/22 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مدير عام علاقات اقليم كوردستان مع إيران عبدالله آكريي، اليوم السبت، أن سكان إقليم كوردستان يمكنهم السفر الى الاراضي الايرانية دون تأشيرات الدخول.وقال آكريي في تصريح صحافي ، انه “اعتبارا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تستقبل مسافرين اقليم كردستان دون تأشيرة دخول المركز الخبري الوطني.

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