بانزال جوي.. الاطاحة بـ 10 أشخاص ومصادرة أسلحة في ميسان

2022/10/22 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، القاء القبض على عشرة أشخاص ومصادرة كمية من الاسلحة بانزال جوي في مدينة العمارة بالمحافظة.

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