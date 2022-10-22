الدفاع تزف بشرى سارة لجميع منتسبيها (وثائق)

2022/10/22 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، قرارين حول منح قدماً للضباط والموظفين المدنيين، فيما منح الوزير المراتب من منتسبي الوزارة رتبة واحدة أعلى.

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