2022/10/22 | 13:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ذكر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس، السبت، 22...

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني يريد صف حصة الكرد بالحكومة إضافة الى رئاسة العراق أولاً على المسلة.

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