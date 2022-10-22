2022/10/22 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، اعتقال عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة في 3 محافظات.وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين وفق احكام المادة 4 ارهاب في سيطرتي تازة والتون كوبري في كركوك وفي منطقة القادسية الثانية في الرمادي وثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة في قضاء الزبير ومنطقة الهارثة"، لافتة الى ان "مفارزها ضبطت بحوزة الملقى القبض عليهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة".واضافت انه "تم القاء القبض على ثلاثة متهمين اخرين بمواد قانونية مختلفة في سيطرة الشهيد اوس بالرمادي وقضاء الزبير فيما جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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