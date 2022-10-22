كابينة السوداني تتعثر بحجر الخلافات السياسية.. نحو تأجيل جديد لجلسة التمرير

2022/10/22 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيّن عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت، اسباب تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية للمكلف محمد شياع السوداني.

وقال الموسوي لـ (بغداد اليوم)، إن "سبب تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية هي الخلافات داخل المكونات وعدم حسم مسألة الحقائب الوزارية"، مشيراً الى أن "الكتل السياسية في واد والشعب العراقي وهو يعاني الأزمات في واد آخر".

واضاف: "كنا نأمل ان يختار السوداني كابينته الوزارية بنفسه دون ضغوطات من الكتل السياسية لكي يتحمل مسؤولية ادارة الدولة كاملة ولكن هذا الأمر لم يحصل".

وتابع الموسوي، أنه "لم ندخل في دائرة الخطر لغاية الآن فيما يخص عدم تمرير حكومة السوداني اذ لا تزال هنالك فسحة من الوقت لحسم الخلافات وعقد الجلسة والتصويت على الكابينة الوزارية".

وفي ظل عدم حسم الخلافات بين الكتل والاحزاب حول توزبع المناصب، رجح القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، الخميس الماضي، عدم عقد جلسة البرلمان التي كانت من المقرر عقدها اليوم السبت، والمخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة البرلمان يوم السبت، المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، وفق المعطيات لن تعقد في موعدها"، مبينا ان "الجلسة سوف تؤجل لموعد اخر، فالحوارات بين السوداني والكتل لحسم الحقائب الوزارية ومرشحيها مازال مستمر".واوضح ان "السوداني يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يحسم الحوارات مع الكتل والأحزاب بشأن الحقائب الوزارية ومرشحيها، ولهذا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سوف تؤجل الى اشعار اخر لحين حسم هذا الملف".

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