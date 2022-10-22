سيول جارفة تجتاح شمال وغرب العراق (فيديو)

2022/10/22 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجتاحت سيول جارفة، اليوم السبت، بسبب الامطار الغزيرة شمال وغرب العراق.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اجتياح سيول جارفة لقضاء زاخو في محافظة دهوك، بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها اقليم كردستان، فيما غمرت سيول جارفة بسبب غزارة الامطار غربي البلاد، حيث غمرت منحدرات بادية الرطبة غرب الانبار.

هذا وانطلق موسم الغيث باكراً، حيث سيشهد العراق امطاراً رعديةً مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الاحد بحسب ما اعلنته هيئة الانواء الجوية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حالة الطقس يوم الاحد سيشهد تساقطاً لامطار رعدية، مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المناطق الشمالية".

وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط الامطار وفي بعض الاماكن تكون رعدية مع انخفاض بضع درجات للحرارة عن اليوم السابق في المناطق الوسطى والشمالية".

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