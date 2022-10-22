2022/10/22 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 036XvJ9F5Fg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. أمطار غزيرة وصواعق تضرب زاخو بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. أمطار غزيرة وصواعق تضرب زاخو بمحافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).