اغتيال مسؤول بمنظمة “بدر” شرقي بغداد

2022/10/22 | 13:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، مسؤول في منظمة “بدر” التي يرأسها هادي العامري وذلك شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ علي العذاري مسؤول العقيدة في فرع الرصافة الثالث لدى (منظمة بدر) في منطقة الكمالية ببغداد.

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