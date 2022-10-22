ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في كردستان

2022/10/22 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 338 الف دينار، وسعر شراء 333 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 333 الف دينار

سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا أيضاً عند 308 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 303 ألآف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف و 320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 385 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 350 الف دينار، فيما شهد عيار 18 ارتفاعا ليصل الى 297 الف دينار بعدما سجل يوم الخميس 290 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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