الاعمار تحدد موهد انجاز طريق

2022/10/22 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الإعــمــار والإســكــان والـبـلـديـات الـعـامـة، السبت، عن إنــجــاز طريق (دورة- يوسفية) للمرور السريع نهاية العام الحالي والــذي يتوقع إسهامه بفك الاختناقات على مداخل بغداد، لاسيما الجنوبية منها.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور بالوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "مـشـروع الطريق الــذي تنفذه شركة حمورابي لـلـمـقـاولات الـتـابـعـة لــلــوزارة وتــجــاوزت نسب انــجــازه الـــ 86 بالمئة، يشمل أهــم التقاطعات المـهـمـة عـلـى طــريــق المــــرور الــســريــع الــرابــط بـين منطقتي الـــدورة واليوسفية بطول يقرب من 15 كيلومتراً". وأضاف كاظم، أن "منافذ العاصمة بــدأت تشهد الكثير من الاختناقات المـروريـة لاسيما مدخل بغداد الجنوبي من جهة محافظة بابل، نظراً لزخم الـزيـارات الدينية الكبير خاصة للجزء الواقع عند مفرق السيدية، ويعد أحد محاور الدخول والخروج الرئيسة باتجاه الخط السريع المؤدي إلـى المحافظات الجنوبية والأنـبـار".وأشار الى أن "الطريق الذي يعد الحل الأمثل لهذه الاختناقات، يـنـفـذ بــمــواصــفــات عــالمــيــة حــديــثــة بـمـجـال الطرق والجسور".

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