التخطيط تأمل حسم ملف المشاريع المتلكئة نهاية الشهر الحالي 

2022/10/22 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تحسم وزارة التخطيط ملف المشاريع المتلكئة نهاية الشهر الحالي، فيما كشفت عن تقرير نهائي يتضمن الحلول والمعالجات والجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "الوزارة ما زالت مستمرة باستقبال المشاريع المتلكئة من جميع الجهات سواء كانت محافظات أو وزارات أو دوائر غير مرتبطة بوزارة لبحث الأسباب وإيجاد الحلول والمعالجة لكل مشروع"، مشيراً إلى أن "الوزارة نهاية الشهر الحالي ستعد تقريراً تفصيلياً عن هذه المشاريع والجدوى منها".وأضاف الهنداوي، انه "سيتم حذف بعض هذه المشاريع التي لاجدوى منها وإيجاد الحلول والمعالجات للبعض الآخر لاستئناف العمل بها"، موضحاً أن المشاريع المتلكئة والمتوسطة بلغت ألفاً و452 مشروعاً متوقفاً، تتوزع بين قطاعات النقل والاتصالات، والمباني والخدمات، والزراعة ، والصناعة، وتنمية الأقاليم". وأشـار الهنداوي إلى أن "النسبة الأكبر من هذه المشاريع كانت لبرنامج تنمية الأقاليم، إذ بلغت 157مشروعاً"، مؤكداً أن "هذا العدد سيتغير بعد إجراءات الوزارة".وأوضـح أن "التلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع يعود لأسباب عديدة، لكن الأبــرز منها كـان لقرار مجلس الــوزراء رقـم (347 (والـذي صدر في عام 2015 ،الذي أوقفت بموجبه العمل في تلك المشاريع نتيجة الحرب ضد الإرهــاب، فضلا عن انخفاض أسعار النفط إذ أن الدولة حينها كانت أمـام تحد كبير، وعليه سخرت جميع إمكانياتها لمواجهة داعـش".

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