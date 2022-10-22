130 دولارًا كحد أقصى ثمن جرعة واحدة من لقاح

2022/10/22 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تحتاج إلى البدء بالدفع للحصول على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا بدءًا من العام المقبل..ولن تصدق ثمنه! قالت شركة الأدوية "فايزر" الجمعة، إنه مع انتهاء العقود الحكومية، ربما بحلول أوائل العام المقبل، ستبيع لقاح فيروس كورونا الذي تصنّعه بسعر يتراوح بين 110 دولارات و130 دولارًا للجرعة.

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