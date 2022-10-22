بالفيديو.. علييف يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال

2022/10/22 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بأن يقوم برفع الأثقال، فما كان من الأخير إلا أن قبل التحدي.ويظهر علييف في الفيديو الذي نشرته قناة TRT التركية، وهو يقوم بخلع السترة التي كان يرتديها ليبدأ في رفع الأثقال، وسط تصفيق أردوغان والوفد الذي كان معهما.يذكر أن أردوغان يقوم بزيارة إلى …

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