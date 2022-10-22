مبيعات «رينو» ترتفع إلى 9.57 مليار دولار بالربع الثالث 2022

2022/10/22 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة «رينو»، الجمعة، أن مبيعاتها ارتفعت إلى 9.8 مليار يورو (9.57 مليار دولار) في الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات المحللين؛ إذ سمحت زيادات الأسعار للشركة بتحقيق نمو في الإيرادات على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات عن العام السابق.وذكرت الشركة الفرنسية لتصنيع السيارات أن الإيرادات الكلية زادت 20.5 في المئة عند تعديلها بعد …

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