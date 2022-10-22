يوفنتوس المضغوط يسحق إمبولي بالدوري الإيطالي

2022/10/22 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل لاعب الوسط أدريان رابيو ثنائية ليساعد يوفنتوس في الفوز الساحق 4-صفر على إمبولي في ملعب أليانز الجمعة، وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بذلك انتصارين متتاليين بالدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم.ووضع المهاجم مويزي كين أصحاب الضيافة بالمقدمة في الدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة عرضية جميلة من فيليب كوستيتش.وضاعف ويستون ماكيني النتيجة بعد …

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