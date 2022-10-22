الدفاع ترقي ضباطها ومنتسبيها رتبة واحدة أعلى

2022/10/22 | 13:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح المراتب من هم بدرجة (ن ض د/ ممتازة) قدماً ممتازاً لمدة سنة.

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