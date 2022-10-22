“الدفاع” تشعل خلافات واسعة داخل البيت السني.. 3 مرشحين يتنافسون للظفر بها 

2022/10/22 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى منافسة محتدمة من 3 مرشحين.

وقال المصدر، إن القيادات السنية منشقة حيال حقيبة الدفاع، ولم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة.

وكشف المصدر، أن 3 مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم “خالد العبيدي وحمد النامس وناصر الغنام”، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم.

وأشار المصدر، الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني.

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