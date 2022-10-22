القبض على متهم قتل زوجة شقيقه في البصرة

2022/10/22 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل فتاة من قبل شقيق زوجها في محافظة البصرة، مبينا أن قوة أمنية اعتقلت المتهم.

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