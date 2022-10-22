نائب يكشف عن هدر للمال العام في احد مصارف كربلاء (وثيقة)

2022/10/22 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب محمد جاسم الخفاجي، الجمعة،

عن بيع بناية مصرف (قديمة) في محافظة

كربلاء، وقيام الجهات المعنية باستئجار

بناية بدلاً عن البناية المباعة بمبلغ 80

مليون دينار سنوياً، موضحاً، انه قد

أحال هذه القض

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