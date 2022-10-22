خوفا من الجفاف.. الجزائريون يلجأون إلى صلاة الاستسقاء

2022/10/22 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأ الجزائريون إلى صلاة الاستسقاء، بعد تسجيل تأخر في هطول الأمطار بالعديد مناطق البلاد، آملين تفادي سيناريوهات السنوات الماضية التي طبعتها قلة التساقطات.

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