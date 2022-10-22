دعوات ’للإقتتال’ في الانبار وتحذيرات من ’فتنة’ تُطفأ بإقالة قائد شرطة المحافظة (تفاصيل)

2022/10/22 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبارطالبت عشيرة الجميلات في الأنبار، اليوم السبت، بإقالة قائد شرطة المحافظة الفريق هادي رزيج من منصبه على خلفية اعتداء تعرض له طبيب من العشيرة المذكورة في مستشفى الفلوجة.وقال ستار عباس الجميلي، وهو احد شيوخ عشائر الجميلات، في تدوينة له على الفيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم): "والله اما فتنة لا تبقي ولا تذر او اقالة رزيج من منصبه"، مستدركاً بالقول: "انا أول المقاتلين".وفي الشأن ذاته، وجه الشيخ حقي إسماعيل نايف الجميلي، احد شيوخ عشائر عشيرة الجميلات في محافظة الانبار، في وقت سابق من اليوم السبت، مناشدة الى رئيسي مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء، بالاضافة الى وزير الداخلية للتدخل بحمايته وعائلته على خلفية تحشيده لتجمع عشائري ضد الاعتداء على طبيب في مستشفى الفلوجة.

وقال الجميلي، في مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب اوفد له وكيل جهاز الامن الوطني فالح العيساوي (بحسب الادعاء الشخصي بذلك)، من اجل التراجع عن اقامة التجمع العشائري للمطالبة بحق الطبيب الاخصائي ضياء الجميلي وحل الموضوع ودياً".

وتابع، الجميلي، أنه "رفض الدعوة التي جاء بها ممثل الحلبوسي"، فيما اشار الى أنه "بعد ذلك قامت قوة امنية بمداهمة منزله واعتقال احد المساندين له بالتجمع العشائري، وهو المهندس عارف طالب شعلان الجميلي عضو المجلس المحلي لقضاء الگرمة السابق ".

واوضح الجميلي، أن "دعوته التي اطلقها من اجل التجمع العشائري كانت عبر منشور من خلال صفحته على الفيسبوك لعمل تجمع لابناء عشيرته لمساندة الطبيب وحث القضاء لاعتقال منتسبي حمايات المسؤولين المعتدين".

وطالب الشيخ، "بمحاسبة المسؤولين والحمايات الذين لا يحترمون الاعراف والمبادئ العشائرية في المحافظة".لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وفي السياق، افاد مصدر امني، لـ (بغداد اليوم)، بأن "الجهة المعتدية على الطبيب ضياء الجميلي بمستشفى الفلوجة هي الحمايات المرافقة لشقيقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مؤكدة أن "الحلبوسي يحاول حل الموضوع وديا بعيدا عن الاجراءات القضائية".

وتابع المصدر، أن "قوات سوات وقوات امنية اخرى تنتشر في قضاء الكرمة وقامت باغلاق مداخله ومخارجه".

مصدر الفيديو: a9w2Kv74iw0

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