دعوات ’للإقتتال’ في الانبار وتحذيرات من ’فتنة’ تُطفأ بإقالة قائد شرطة المحافظة (تفاصيل)

وقال الجميلي، في مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب اوفد له وكيل جهاز الامن الوطني فالح العيساوي (بحسب الادعاء الشخصي بذلك)، من اجل التراجع عن اقامة التجمع العشائري للمطالبة بحق الطبيب الاخصائي ضياء الجميلي وحل الموضوع ودياً".
وتابع، الجميلي، أنه "رفض الدعوة التي جاء بها ممثل الحلبوسي"، فيما اشار الى أنه "بعد ذلك قامت قوة امنية بمداهمة منزله واعتقال احد المساندين له بالتجمع العشائري، وهو المهندس عارف طالب شعلان الجميلي عضو المجلس المحلي لقضاء الگرمة السابق ".
واوضح الجميلي، أن "دعوته التي اطلقها من اجل التجمع العشائري كانت عبر منشور من خلال صفحته على الفيسبوك لعمل تجمع لابناء عشيرته لمساندة الطبيب وحث القضاء لاعتقال منتسبي حمايات المسؤولين المعتدين".
وطالب الشيخ، "بمحاسبة المسؤولين والحمايات الذين لا يحترمون الاعراف والمبادئ العشائرية في المحافظة".لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وفي السياق، افاد مصدر امني، لـ (بغداد اليوم)، بأن "الجهة المعتدية على الطبيب ضياء الجميلي بمستشفى الفلوجة هي الحمايات المرافقة لشقيقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مؤكدة أن "الحلبوسي يحاول حل الموضوع وديا بعيدا عن الاجراءات القضائية".
وتابع المصدر، أن "قوات سوات وقوات امنية اخرى تنتشر في قضاء الكرمة وقامت باغلاق مداخله ومخارجه".
مصدر الفيديو: a9w2Kv74iw0
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