اعتقال ناشط مدني بتهمة المشاركة في تظاهرات عام 2018 في البصرة

2022/10/22 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال ناشط مدني بتهمة المشاركة في تظاهرات عام 2018 في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اصدار مذكرة قبض بحق الناشط المدني علي النور بتهمة المشاركة في تظاهرات عام 2018 في البصرة".

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