الزراعة النيابية توجه نداءً للقضاء بشأن ’كارثة’ شحنة السماد المسرطنة (وثيقة)

2022/10/22 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت لجنة الزراعة النيابية، اليوم السبت، طلبا لمجلس القضاء الأعلى بإيقاف عقد السماد الروسي "الداب"، مشيرة الى أنه عالي الاشعاع ويتسبب بكارثة كبرى.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، توجيه رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ثائر مخيف، اليوم السبت، طلبا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه "يدعو لإيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن واجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام"، مشيرا الى أنه "عالي الاشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في حال تم توزيعه للمستخدمين والفلاحين" في العراق.

ادناه نص الوثيقة:

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