مدرب السعودية يستخدم كلمات عربية لتمني الحظ السعيد في مونديال قطر.. ويتحدث عن طموح

2022/10/22 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن مجموعة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022 صعبة للغاية، مؤكداً على ضرورة التمتع بالطموح والإيمان بفرص الفريق

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