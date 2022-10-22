2022/10/22 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي لاعب كرة القدم الياباني، مهاجم نادي تيجيفاجارو ميازاكي الياباني، الشاب ماساتو كودو، عن عمر ناهز 32 عاماً في المستشفى بعد خضوعه لجراحة في المخ.ونعى النادي الياباني وفاة كودو، قائلاً: “كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مهاجم منتخب اليابان لكرة القدم عن عمر 32 عاماً المركز الخبري الوطني.

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