القندس العراقي !!

2022/10/22 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

"القندس": من رتبة القوارض، يعمل بصورة

دؤوبة على بناء السدود

من أخشاب الأشجار التي يقطعها بأسنانه

البرتقالية الحادة المدعّمة بالحديد،

يُدَعِّم -هذا الحيوان البارع- قاعدة

السد بالجذو

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