2022/10/22 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

قبل أكثر من ستة أشهر و فرض الاتحاد

الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على

شركات النفط الروسية واتفاق دول منظمة

أوبك على ابقاء نفس مستويات الإنتاج دو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).